РИАМО - 30 дек. Переедание является главной опасностью для фигуры в новогодние праздники, также вредно для здоровья голодание накануне и после праздников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первая проблема, о которой думаешь, — это переедание. Традиционно на праздничный стол ставят слишком много блюд, которые готовят в большом объеме. Раньше это было символом достатка и успеха. Если съесть все или большую часть, то это, безусловно, может негативно сказаться на состоянии органов пищеварительной системы и здоровье в целом», - сказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Вторая опасность — это голодание или строгие диеты в предновогодние дни и после праздников. Рекомендуется не нарушать режим и регулярно питаться в течение дня, что поможет избежать переедания в новогоднюю ночь из-за сильного чувства голода.

Кроме того, Стародубова назвала риски для здоровья, связанные с алкоголем.

«Это в первую очередь последствия опьянения и токсическое воздействие спиртных напитков. Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков, но если вы решили, что будете употреблять алкоголь, то, конечно, дозы должны быть небольшие и предпочтительны некрепкие напитки», - добавила Стародубова.

Она уточнила, что алкогольные напитки сами по себе довольно калорийны, их употребление может способствовать перееданию, поскольку человек под действием спиртного не способен контролировать объем съедаемого.

«Соблюдать меру — важное правило, которого следует придерживаться при выборе блюд и напитков во время застолья», - заключила Стародубова.