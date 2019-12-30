РИАМО - 30 дек. С 1 по 8 января разрешение на возврат эвакуированного автомобиля столичные водители смогут получить круглосуточно прямо на спецстоянках АМПП по трем адресам, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«Эти спецстоянки находятся по адресам: проезд Энтузиастов, владение 3; проезд Одоевского, владение 3; проезд Дубовой Рощи, владение 7А», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сервисные центры «Московский транспорт» на улице 1905 года, дом 25 и на Старой Басманной улице, дом 20, корпус 1 будут закрыты 1 и 7 января. В другие праздничные дни сервисные центры будут работать в штатном режиме с 08:00 до 20:00.

«С 1 по 8 января 2020 года прием граждан на Каланчевской улице, дом 49 осуществляться не будет», - добавил собеседник агентства.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои машины под запрещающими остановку и стоянку знаками и в других неположенных местах.