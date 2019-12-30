РИАМО - 30 дек. ООО «Медтехника» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта на поставку запчастей к медоборудованию для подмосковной организации, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Согласно представленным Московским областным перинатальным центром сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на закупку запасных частей к гематологическому анализатору МЕК.

«В связи с нарушением ООО «Медтехника» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медтехника» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.