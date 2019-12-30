РИАМО - 30 дек. Московская область вошла в тройку самых популярных направлений для новогоднего отдыха в России, лидером рейтинга стала Москва, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

Аналитики сравнили популярность отдыха на Новый год в России и странах Европы и представили популярные направления по итогам интернет-опроса на тему, где встречают Новый год и отдыхают в новогодние каникулы.

«В первую десятку для новогоднего отдыха и путешествий по России входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и курорты Урала, Байкал, Ленинградская область, Карелия, Приэльбрусье и Крым», – говорится в сообщении.

В странах Европы для путешествий на Новый год-2020 выбирают Лондон, Вену, Прагу, Берлин, Прибалтику, Барселону и Стамбул, а также альпийские горные курорты. Отдых за рубежом в Европе на Новый год выбирает каждый пятый или около 20% опрошенных.

По итогам за Москву, как лучшее место для новогодних путешествий и отдыха, отдали 20% голосов, за Подмосковье – 15%, за Санкт-Петербург – 14%. За Сочи проголосовали 10%, за Екатеринбург и курорты Урала – 9% опрошенных. Еще 4% проголосовали за Байкал и Альпы, за Лондон – 3%, за Вену и Прагу – по 2,5%.

Праздничные новогодние выходные пройдут в России c 1 по 8 января 2020 года.

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