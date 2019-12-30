РИАМО - 30 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС по жалобе ООО «МОСГНБ» о нарушении закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступили жалобы ООО «МОСГНБ» на действия (бездействие) МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» при проведении открытых конкурсов на выполнение работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобы ООО «МОСГНБ» необоснованными. Не согласившись с указанным решением, ООО «МОСГНБ» обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «МОСГНБ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.