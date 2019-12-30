РИАМО - 30 дек. В подмосковном Домодедове нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту сетей уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу ООО «Меракус-Девелопмент» на действия администрации городского округа Домодедово и городского МКУ «Дирекция единого заказчика» при проведении торгов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения в муниципалитете.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку компании от участия в электронном аукционе», - отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий администрации Домодедова и МКУ «Дирекция единого заказчика» и признало жалобу ООО «Меракус-Девелопмент» обоснованной.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации городского округа и МКУ «Дирекция единого заказчика» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.