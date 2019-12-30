РИАМО - 30 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «РемСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МБУ культуры городского округа Ступино «Дворец культуры» о внесении сведений в отношении ООО «РемСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания ДК.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «РемСтрой» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «РемСтрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.