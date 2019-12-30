РИАМО - 30 дек. В подмосковном Павловском Посаде полиция проводит проверку по факту обнаружения двухлетнего мальчика под балконом жилого дома, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Утром в понедельник в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытии на место полиция нашла двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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