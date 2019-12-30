РИАМО - 30 дек. Столичных рыбаков начали предупреждать с помощью инновационной акустической системы, которая позволяет на расстоянии до одного километра услышать о том, что они вышли на слишком тонкий лед и что погода вскоре ухудшится, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Аудиосообщения, которые спасатели транслируют возле мест зимней рыбалки, теперь слышны на расстоянии до одного километра. Звук колонок направленный, и посторонний шум не влияет на его качество. Акустическую систему «Сирин» будут тестировать в течение этой зимы», - говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве уточнил, что ранее патрули МЧС использовали системы громкой связи, но сообщения для рыбаков были слышны в радиусе всего 150 метров. В экстренных ситуациях этого недостаточно.

«Качеству звука мешали шумы от проходящих мимо судов или неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и обильные осадки. Теперь инспекторы и спасатели смогут издалека предупредить рыбаков о том, что лед стал слишком тонким и находиться на нем опасно. Кроме того, на тонкий лед иногда выходят дети, и важно вовремя попросить их сойти на берег. Также сотрудники МЧС сообщат, если в ближайшие часы в столице ухудшатся погодные условия, или напомнят правила поведения на льду и в зонах отдыха вблизи водоемов», — добавили в ведомстве.

Колонки системы «Сирин» начали устанавливать на катерах, моторных лодках, судах на воздушной подушке, а также на специальных стойках-треногах вдоль берега. Патрули центра Государственной инспекции по маломерным судам во время дежурств следят за тем, не вышел ли кто-то на лед водоемов. Если нужно предупредить людей о тонком льде или передать другую информацию, специалисты используют новую акустическую систему. Диктор может передавать сообщения в реальном времени или включить заранее подготовленные аудиозаписи.

Если система окажется эффективной, количество таких колонок в акватории Москвы-реки увеличат.

В столичном МЧС напомнили, что допустимая толщина льда для выхода на него одного человека составляет 7 сантиметров, для катания одного человека на коньках — 12 сантиметров. Если на лед выходят несколько человек, его толщина должна быть не менее 25 сантиметров.

Этой зимой водоемы Москвы и береговые линии круглосуточно патрулируют сотрудники 24 станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Ежедневно здесь дежурят по 75 спасателей.