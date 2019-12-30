РИАМО - 30 дек. Главный диетолог столицы Антонина Стародубова рекомендует в новогоднюю ночь есть небольшими порциями, а также адаптировать привычные новогодние рецепты и сделать их более легким, например, заменить майонез нежирной сметаной или натуральным йогуртом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Можно выбрать один из двух вариантов. Первый — сохранить все любимые блюда на столе, но при этом следить, чтобы порции были небольшими, фактически дегустационными. То есть на небольшую тарелку положить всего понемножку. Главное, не переедать. Суточная норма человека — 2-2,5 тысячи килокалорий, она зависит от пола, возраста и уровня физической нагрузки, и, разумеется, не нужно съедать весь суточный объем пищи за один прием», - сказала Стародубова.

Она посоветовала еще второй вариант — адаптировать рецепты и сделать блюда более легкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира в блюдах. Для этого можно вместо майонеза использовать нежирную сметану или натуральный йогурт, а также в целом уменьшить количество соусов. Кроме того, мясо или рыбу лучше не жарить, а запекать или готовить на гриле.

«В любом случае следует контролировать объем порций. Весь объем пищи, который вы собираетесь съесть за праздничный вечер и последующую ночь, должен поместиться на тарелке диаметром 20–25 сантиметров (без горки)», - добавила Стародубова.

По ее словам, несмотря на то, что у многих представления о новогоднем столе сохранились еще с советских времен. Среди блюд — традиционный салат оливье и сельдь под шубой, запеченные курица, мясо или рыба, заливное из рыбы. То у молодежи сейчас есть тенденция готовить более легкие блюда для новогоднего стола, чтобы не переедать, а в праздник больше двигаться и общаться.

«В целом сейчас все больше внимания уделяется здоровому образу жизни, в том числе и питанию. Пересмотр традиций и переход от жирной, соленой и жареной пищи к здоровой — это современная тенденция», - подчеркнула Стародубова.