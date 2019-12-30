РИАМО - 30 дек. В новогодние каникулы жителей и гостей столицы ожидает насыщенная праздничная программа на ВДНХ, гости смогут принять участие в мастер-классах, эстафетах и конкурсах, а также научиться играть в керлинг и освоить фигурное катание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина отметила, что каникулы на ВДНХ будут интересными и разнообразными.

«С 1 по 8 января тут будут проводиться мастер-классы и новогодние представления, эстафеты и конкурсы. Поклонников активного отдыха приглашаем на каток, в детский сноуборд-парк, на площадку для керлинга и тюбинговую горку», — сказала Сергунина.

1 января каток на ВДНХ будет открыт с 15:00 до 23:00. С 2 по 8 января он будет работать с 10:00 до 23:00, с 15:00 до 17:00 предусмотрен технический перерыв.

В первый день года с 15:30 до 16:00, а также 3, 5 и 7 января с 12:00 до 13:30 на катке будут проходить спортивные зарядки. Со 2 января здесь начнутся мастер-классы по фигурному катанию. Занятия будут проводить на «Аллее влюбленных» вокруг фонтана «Дружба народов» ежедневно с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00 до 7 января.

3, 5 и 7 января на площадке перед павильоном №57 с 12:00 до 14:30 будут проходить веселые старты. Дети и взрослые примерят на себя роль Деда Мороза — доставят подарки и попробуют успеть справиться со всеми новогодними делами.

Возле павильона №57 также оборудуют спортивно-развлекательный комплекс. В детском сноуборд-парке можно будет научиться кататься на доске, а на площадке памп-трека — пройти трассу на своих велосипедах и самокатах. Комплекс будет работать с 15:00 до 19:00 1 января и с 11:00 до 19:00 со 2 по 7 января. Кроме того, в новогодние праздники будет открыта тюбинговая горка «Сияние»: 1 января — с 15:00 до 23:00, со 2 по 8 января — с 10:00 до 23:00.

У шахматного клуба 3 января с 12:00 до 17:00 пройдут турниры по керлингу. В самом клубе 2, 3 и 7 января с 12:00 до 16:00 и 5 января с 15:00 до 19:00 профессиональный художник будет проводить мастер-классы по росписи коньков. 4 января с 12:00 до 20:00 здесь будет работать школа Деда Мороза. Снеговики-почтовики помогут детям написать новогодние письма, а главный волшебник страны приедет из своей усадьбы в Кузьминках поздравить гостей ВДНХ с наступившим Новым годом.

5 января на ВДНХ с 11:00 до 14:00 пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Участники смогут посоревноваться друг с другом и пройтись по самым живописным местам главной выставки страны. 6 января в шахматном клубе состоятся турниры по быстрым шахматам. Состязания продлятся с 12:00 до 17:00.

С 5 по 7 января на катке ВДНХ пройдут дни рождественских пожеланий. Аниматоры в сказочных костюмах в четырех павильонах проката коньков предложат посетителям написать поздравление другим гостям и тоже получить взамен открытку с добрыми пожеланиями.

До 8 января горожане могут посетить спортивный парк развлечений с аттракционами «Новогодние старты», расположенный на «ВДНХ ЭКСПО». Его площадь составляет около 14 тысяч квадратных метров. Кроме того, в зимние праздники гостей ждут в веревочном парке у павильона №27 «Физкультура и спорт» и на бесплатном катке в парке «Останкино».

«Как только установится снежный покров, рядом с павильоном №64 заработают трассы длиной 110 и 120 метров. Преодолеть их можно будет на снегоходах и квадроциклах. В парке «Останкино» посетителям предложат пройти по лыжному прогулочному маршруту, а на южной петле — прокатиться на собачьих упряжках», - добавляется в материале.

Кроме того, 2 января откроются музейные и выставочные экспозиции. На время зимних каникул павильон «Парк ремесел» превратится в фабрику Деда Мороза. На «Городской ферме», в Доме культуры ВДНХ, Театре сказок, «Москвариуме» и на «Робостанции» пройдут новогодние представления. В «Технограде» откроется городской лагерь «Путешествие в профессии».

В праздничные дни за павильоном №58 «Земледелие» с 10:00 до 21:00 будет работать рождественская ярмарка. Посетители ВДНХ смогут продегустировать блюда разных национальных кухонь и выбрать подарки близким.