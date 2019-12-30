РИАМО - 30 дек. Почти 5,4 тысячи обращений от граждан поступило в Госинспекцию по недвижимости в Москве с помощью электронной почты, сервиса «Электронная приемная» и портала «Наш город» за этот год, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«Через электронные средства связи и сервисы в Госинспекцию по недвижимости поступило 5379 обращений. Сообщать о нарушениях москвичи предпочитают с помощью электронной почты, сервиса «Электронная приемная» и портала «Наш город», - говорится в сообщении.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что горожане активно участвуют в жизни города и оперативно сигнализируют о появлении первых признаков нарушений земельного законодательства, что позволяет своевременно принимать меры по пресечению возведения самостроя в столице.

«Порядка 14,2% фактов самовольного строительства выявлено именно благодаря активной позиции горожан и эффективности портала «Наш город». В 2019 году по проблемной теме «Незаконное строительство» поступило 129 обращений о проверке законности возведения объекта», — уточнил Овчинский.

С помощью электронных инструментов связи поступило 3028 обращений. В электронную приемную обратились 2366 человек. По электронной почте поступило 662 заявки, это на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Овчинского, большая часть обращений связана с нарушениями в сфере землепользования. Таких заявок было 3977. Граждане жаловались на ограничение доступа на земли общего пользования, ограждения придомовых территорий, незаконную установку шлагбаумов (325 обращений), незаконное строительство (1240 обращений) и захламление территории (1189 обращений).

Москвичи выразили обеспокоенность и просили проверить законность использования земельного участка, на котором организовали платную парковку или автостоянку. Таких обращений поступило 687.

Не остались без внимания и нарушения при использовании нежилых помещений, находящихся в собственности города. Госинспекция по недвижимости получила 536 сообщений, из них 141 — о незаконной перепланировке нежилых помещений и 395 — о нецелевом использовании нежилых площадей.