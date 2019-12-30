РИАМО - 30 дек. В понедельник жителям и гостям Москвы следует проявлять внимательность и осторожность на улице из-за порывистого ветра, гололедицы и метели, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 с сохранением до конца суток 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду, снег, метель, гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями. Детей не следует оставлять без присмотра.

Автомобилистам лучше припарковать свои машины вдали от деревьев. Во время поездки рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам настоятельно рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.