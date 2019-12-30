РИАМО - 30 дек. В рамках акции «Добрые елки» Дед Мороз и Снегурочка посетили более 6 тысяч детей, находящихся на лечении в московских больницах, накануне Нового года они устроили для маленьких пациентов сказочные представления с подарками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во всех детских больницах столичного департамента здравоохранения прошли «Добрые елки» мэра Москвы. С 16 по 27 декабря принять участие в них смогли более 6 тысяч ребят, которые находятся на лечении», - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что раньше «Добрая елка» проходила только в Морозовской детской городской клинической больнице, однако в этом году было принято решение провести праздник для всех маленьких пациентов городских клиник.

«Для детей подготовили веселую программу: развлекательные и обучающие занятия, игры, мастер-классы. А Дед Мороз и Снегурочка проводили сказочные представления с участием профессиональных артистов. В конце праздника каждый ребенок получил подарок», - сказала Ракова.

Новогоднее волшебство смогли ощутить пациенты детской городской больницы имени З.А. Башляевой, где сейчас проходят лечение около тысячи детей. В это учреждение ребят привозят со всей страны, а потому встречать Новый год они будут в сотнях километров от дома. Для них устроили концерт с живой музыкой, в котором приняли участие известные российские музыканты.

«Для детей праздник в больнице очень важен, такие мероприятия помогают нам, врачам, делать свою работу: положительные эмоции повышают действенность лечения, создается такая атмосфера, при которой дети не ощущают себя в больнице, это минимизирует стресс ребенка из-за лечения», — отметил главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Праздник состоялся и в детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского, где работает крупнейший в Москве детский ожоговый центр. Врачи этой клиники работают круглосуточно, даже в новогоднюю ночь будут принимать маленьких пациентов.

В стационарах работала новогодняя почта. Дети подписали около 350 поздравительных открыток для одиноких ветеранов. Юные москвичи желают им крепкого здоровья, хорошего настроения и благодарят за Победу.

В Морозовской детской городской клинической больнице, кроме «Доброй елки», проходит фестиваль добрых дел «Зима в Морозовке». В рамках фестиваля на крышу больницы высадился новогодний десант Дедов Морозов. Профессиональные альпинисты в костюмах спустились с крыш, заглянули в окна палат и поздравили ребят с Новым годом.

Праздник в московских больницах не заканчивается. В холлах стоят елки, организованы фотозоны для детей, стены украшены резными снежинками и гирляндами.