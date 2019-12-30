РИАМО - 30 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода со снегом и сильным ветром, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. При облачной погоде ожидается снег от небольшого до умеренного, местами метель. Максимальная температура воздуха в Москве установится от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85%.

По словам синоптиков, температурный режим на территории Московского региона выравнивается в связи с небольшим похолоданием. Кислородный режим ожидается благоприятный.

Метеозависимым людям специалисты посоветовали быть более внимательными к своему состоянию, не забывать о прописанных лекарствах и поддерживать в норме артериальное давление. Благоприятными для организма будут небольшие прогулки на свежем воздухе, занятия скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой.