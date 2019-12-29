РИАМО - 29 дек. Жительница Щербинки организовала наркопритон в своей квартире, за это ей платили алкоголем, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники полиции установили, что 54-летняя жительница города Щербинка систематически предоставляла наркозависимым лицам свою квартиру для употребления наркотических средств. Взамен она получала алкогольную продукцию», — говорится в сообщении.

В квартире полицейские обнаружили три использованных шприца. Также в там находились три человека с внешними признаками наркотического опьянения. Все они были ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.