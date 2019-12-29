РИАМО - 29 дек. Сборная Канады по хоккею попросила прощения у российской сборной за неуважительный поступок своего капитана Барретта Хэйтона, сообщает РИА Новости.

Ранее Хэйтон не снял шлем, когда звучал гимн Российской Федерации после турнира молодежного чемпионата мира.

«В ответ на это российские игроки отказались пожимать ему руку», - говорится в материале.

Сборная команды Канады извинилась перед Федерацией хоккея РФ, Международной Федерацией хоккея за поведение капитана и отметила, что уважает ФХР, а также ее тренеров, игроков, руководство, российских болельщиков и сборную России по хоккею.

Хейтон тоже принес свои извинения российским спортсменам и болельщикам, уточнив, что не намеревался выразить неуважение.