РИАМО - 29 дек. По состоянию на вечер воскресенья в трех московских аэропортах отменены и задержано 75 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали 17 рейсов, два отменили. В Домодедове больше всего задержанных рейсов – 31, девять прилетов и вылетов отметили. В аэропорту Шереметьево задержали 16 рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержали два рейса, отмен вылетов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

На протяжении всего дня в воскресенье в Москве и Подмосковье облачная погода с прояснениями, осадков при этом практически не было. На 30 декабря в регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.