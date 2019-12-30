РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска с понедельника по 5 января будут проверять пешеходов и водителей на соблюдение правил дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы» отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года проведет целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход». Личный состав нацелен на профилактику и пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения со стороны детей-пешеходов, а также водителей», - говорится в сообщении.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к наиболее загруженным детьми-пешеходами участкам.

В материале поясняется, что Госавтоинспекция округа призывает горожан соблюдать правила и меры безопасности с учетом погодных и дорожных условий.