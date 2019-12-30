РИАМО - 30 дек. Необычную церемонию бракосочетания на льду проведут в подмосковных Химках в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В ходе праздника состоятся торжественные церемонии регистрации браков 12 пар молодоженов, состоится концертная программа. На хрустальном льду не пером, а коньками молодожены начнут писать историю своей семьи…» - отмечается в материале.

Мероприятие «И лед, и пламя и любовь…» пройдет на городском катке в Юбилейном сквере и на большой сцене театра «Наш дом».

«Уверены, что сочетание звонкого льда и пламени сердец станет символом гармонии и счастливой семейной жизни», - отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.