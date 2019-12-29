РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров в воскресенье вечером, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено в центре горокруга на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Советская, проспект Ленина, Стекольникова и других.