РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Подольские волонтеры Георгиевского сестричества милосердия навестили пациентов ожогового отделения и раздали святую воду, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу братья и сестры Георгиевского сестричества милосердия несли свое еженедельное послушание в областном отделении термической травмы - навещали болящих в ожоговом отделении. Раздали святую водичку, написали записки о здравии для поминовения на службе в храме. Всех обошли, сказали добрые слова, пожелали здоровья», - говорится в сообщении.

Волонтеры приглашают добровольцев и помощников в свои ряды.