РИАМО - 29 дек. Для комфорта пассажиров электрички маршрутов Крутое – Фрязево и Москва – Захарово синхронизируют с 30 декабря, чтобы было удобно делать пересадку на станции Фрязево с одного поезда на другой, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«С 30 декабря пригородному поезду №6630 Москва – Захарово на четыре минуты увеличили стоянку на станции Фрязево. Теперь в сторону станции Захарово он будет отправляться в 21:52», - говорится в материале.

Изменения введены для комфорта пассажиров электрички №6879 Крутое – Фрязево, которые пересаживаются на станции Фрязево на электропоезд №6630.

Сотрудники Московской железной дороги просят пассажиров следить за изменениями в расписание пригородных поездов, это можно сделать на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».