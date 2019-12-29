РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Новогодний праздник со сладкими подарками провели в воскресенье для детей из деревни Сергеевка подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в воскресенье, 29 декабря, на детской площадке состоялся новогодний праздник для детей деревни Сергеевка. Дети принесли новогодние игрушки и сами украсили елку. В гости к детям пришили Дед Мороз и Снегурочка. Были танцы и конкурсы», - говорится в сообщении.

На празднике дети рассказывали стихи. Каждый ребенок получил сладкий подарок от Деда Мороза.