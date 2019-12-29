РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Вандалы сломали световую лошадь на Дворцовой площади в поселке Дубровицы подмосковного Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Очень неприятно, что среди нас есть соотечественники, которые получают удовольствие от того, что они ломают и портят то, что сделали другие. Кто-то создает праздник, а кто-то его пытается испортить. Вот пример нашего отношения к усилиям других - на Дворцовой площади в поселке Дубровицы некто пытался оседлать световые фигуры», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На выложенном фото видно, что неизвестные сломали световую фигуру в виде лошади с каретой. У лошади оказались сломаны передние ноги.