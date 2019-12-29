РИАМО - 29 дек. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды в последние дни года из-за сильного ветра со скоростью 13-18 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в столице с 10:00 30 декабря до 18:00 31 декабря. В Московской области - с 12:00 30 декабря до 16:00 31 декабря.

«Желтый» уровень также объявили на территории всех остальных регионов ЦФО, кроме Тульской области.

При сильном ветре спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Машину надо поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице необходимо обходить шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска.