РИАМО - 29 дек. В Подмосковье в течение дня в понедельник, 30 декабря, местами ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде сильного ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 декабря с 09:00 до 23:00 местами по Московской области ожидается усиление ветра порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Машину надо поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов).