РИАМО - 29 дек. Житель подмосковного Клина погиб из-за взрыва петарды, во время запуска пиротехники мужчина курил, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия случилась 28 декабря. Погибшему было 33 года.

«По предварительным данным, на территории частного домовладения компания местных жителей распивала спиртные напитки. В процессе времяпровождения один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался до приезда медиков, у него была сильно травмирована голова.

Родственники погибшего рассказали, что мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Но неизвестно, поджег ли он петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от сигареты.

Следователи начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.