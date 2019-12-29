РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Новогодние гулянья с Дедом Морозом и северными оленями провели в Торговом комплексе «Кузнечики Маркет» микрорайона Кузнечики Подольска в воскресенье, праздник продолжится и 30 декабря, сообщил «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа Алексей Кук.

В воскресенье начались двухдневные новогодние гулянья в Торговом комплексе «Кузнечики Маркет» микрорайона Кузнечики. Праздник проходил с 11:00 до 15:00. В рамках программы детей и взрослых развлекали аниматоры, проводились игры и конкурсы, выступали творческие коллективы. Главной изюминкой праздника стали настоящие северные олени, с которыми все желающие могли сфотографироваться.

«Праздник организован в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» и проходил на базе нового торгового комплекса, появившемся в микрорайоне Кузнечики. Отмечу, что в ходе мероприятия предприниматели как Подольска, так и других городов Московской области, представляли посетителям свою продукцию. Для них это отличная возможность показать себя, а для жителей – повеселиться, познакомиться с товарами местных производителей и отличено провести выходной день. Праздник будет проходить на протяжение двух дней и в понедельник, 30 декабря, гулянья начнутся в 16:00 и будут проходить до 19:00», - сказал Кук.

В рамках праздника горожане могли попить горячий чай из самовара, поучаствовать в интерактивной и развлекательной программе. Для детей в Торговом комплексе открыли детский уголок, а также дарили подарки.

Как отметил управляющий Торгового комплекса «Кузнечики Маркет» Владислав Юдин, в организации праздника приняли участие около 40 человек, а для посетителей открыли около 30 точек с различной продукцией. В рамках программы главный символ праздника Дед Мороз дарил маленьким горожанам подарки, а для участников мероприятия были подготовлены подарки от производителей.

«Данный праздник мы начали организовывать давно и готовились основательно. Только северные олени, которые пользовались особой популярностью у посетителей, были нами забронированы 4 месяца назад. Такого вида развлечение — это редкость, и думаю, что они очень понравились жителям округа. 30 декабря гостей праздничного гулянья будут ждать неоновое и световое шоу, концерт, игры и фейерверк», - пояснил Юдин.

Открытие новогодних гуляний на данной площадке посетили несколько сотен человек. По словам Кука, ожидается, что праздник посетят более 1 тысячи горожан.