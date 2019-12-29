РИАМО - 29 дек. В подмосковной Электростали злоумышленник убил своего товарища из Южной Осетии, ударив его ножом в грудь, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Убийство произошло 27 декабря в квартире на улице 8 Марта.

«За совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1976 года рождения, зарегистрированный в Москве», - сказал собеседник агентства.

Как считают правоохранители, москвич совершил убийство во время ссоры с жертвой при совместном распитии спиртных напитков.

На данный момент подозреваемого в убийстве задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.