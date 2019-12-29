РИАМО - 29 дек. В январе гостей сноуборд-парка на Новом Арбате в столице ждут 12 тренировок с известными спортсменами, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Одно из немногих мест в Москве, где в любую погоду вы гарантированно найдете снег – площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» на Новом Арбате, 21! В фестивальный сноуборд-парк снег для катания подвозят регулярно: всего с начала «Путешествия» его понадобилось более 60 тонн. Поучаствовать в бесплатных открытых уроках по сноуборду от инструкторов школы «All pro» здесь можно каждый день, с 11:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

В январе гостей фестиваля ждут 12 занятий со звездными спортсменами. Среди тренеров - семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Сочи и Пхенчхане Никита Автанеев, чемпион России среди юниоров, финалист юниорского первенства мира Ярослав Ленчевский, тренер сборной Москвы по сноуборду в акробатических дисциплинах Андрей Мерзликин, профессиональный сноубордист и популярный блогер Артем Шелдовицкий (Шелдр), а также другие известные спортсмены.

Горку для сноубординга высотой 5,5 метров и длиной 30 метров установили на Новом Арбате в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Заниматься на ней могут взрослые и дети старше семи лет. Всю необходимую экипировку – сноуборды и «защиту» - посетителям выдают на месте. С момента открытия в тренировках поучаствовали более 700 человек.

В Москве вскоре появятся и другие площадки для сноубординга из специально привезенного снега. С 31 декабря по 5 января покататься на сноуборде и посмотреть показательные выступления можно будет на улицах Охотный Ряд и Моховой.