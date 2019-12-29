РИАМО - 29 дек. На лестничной площадке в доме на Комсомольском проспекте города Люберецы 28 декабря обнаружили труп человека с ножевым ранением шеи, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1984 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители установили, что убийство было совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело.