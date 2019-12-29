РИАМО - 29 дек. На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны народной артистки СССР, худрука театра «Современник» Галины Волчек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Волчек похоронили рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Могила режиссера буквально утопает в цветах, а траурные венки образовали к ней своеобразный коридор.

В воскресенье Москва простилась с легендой «Современника» Галиной Волчек. Церемонию прощания посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, известные артисты.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Артистка окончила школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. После окончания учебы Волчек с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Впоследствии студия переросла в театр «Современник».

26 декабря 2019 года Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет в результате болезни.