РИАМО - 29 дек. Участники программы реновации попросили внести изменения в план работ по строительству дома в районе Нагорный Москвы, они попросили не перекладывать теплосеть, чтобы не потерять зеленые насаждения, предложение было учтено, говорится в сообщении пресс-службы департамент строительства города Москвы.

«Это предложение было учтено, по измененному проекту строительства теплосеть останется в существующем положении, а 14 деревьев и шесть кустарников сохранят. Сейчас на объекте ведутся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты. Изменение плана работ не меняет график строительства – ввести жилой дом в эксплуатацию мы планируем в 2022 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство ведется по адресу: Варшавское шоссе, дом 100.

Строящейся жилой монолитный дом будет иметь три секции, подземную автостоянку и помещения общественного назначения на первом этаже. Фасады здания выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой керамогранитом.

Проект дома предусматривает 483 квартиры, из которых 115 – однокомнатные, 299 – двухкомнатные и 69 – трехкомнатные. Общая площадь квартир составит более 27 тысяч квадратных метров.

Три специальные квартиры оборудуют для маломобильных людей. Ширина проходов в таких квартирах будет не меньше двух метров. Установка переговорных устройств для связи с диспетчером предусмотрена в пожаробезопасных зонах и санузлах таких квартир.

В жилой части, в вестибюле, оборудуют колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков. В каждой секции предусмотрена установка трех грузопассажирских лифтов – два грузоподъемностью 450 килограммов и один грузоподъемностью 1 тонна, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Также предусмотрено озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.