РИАМО - 29 дек. Предстоящая ночь может стать самой холодной с начала зимы, температура воздуха может опуститься до -8 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас сегодня погоду определяет холодный антициклон. Не исключено, что температура воздуха сегодня ночью в городе понизится до -5, а по области до -8. Это сделает эту ночь самой холодной в декабре», - сказала Позднякова.

При этом в первую неделю нового года ожидается, что температура будет значительно выше климатической нормы. Столбики термометров будут фиксироваться на отметке около нуля градусов.