РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В подмосковном Подольске установили семь видеокамер в одном из многоквартирных домов на Бородинском бульваре, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В настоящее время семь видеокамер были установлены в доме №17 по улице Бородинский бульвар. Для жителей имеется бесплатный онлайн доступ и посекундный архив двухнедельной давности», - говорится в сообщении.

Также в преддверии Нового года жители дома №12 по Бородинскому бульвару самостоятельно украсили посаженную ель.

«Сейчас это одна из самых нарядных елок из девяти посаженных», - заключается в материале.