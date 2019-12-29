РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В парке Талалихина Подольска провели развлекательную программу для взрослых и детей в рамках акции «Зима в парках» в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«В воскресенье, 29 декабря, сотрудники культурно-досугового центра «Южный» провели развлекательную программу «Зимняя феерия» в парке Талалихина в рамках акции «Зима в парках». Традиционно для посетителей проходили игры, конкурсы, танцы и выступали творческие коллективы. На начало праздника его посетили уже свыше 100 человек», - сказал организатор.

Он отметил, что интерактивно-развлекательная программа называлась «Новый год приходит в гости», в ходе мероприятия все желающие могли поучаствовать в танцевальном мастер-классе, посмотреть концертную программу и многое другое.

Праздничные мероприятия в парке Талалихина будут проводиться и в январе. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет новогодняя дискотека и программа «Здравствуй, здравствуй Новый год», 3 января – интерактивно-развлекательное мероприятие «Мешок Деда Мороза», 4 января – игровая программа «Дед Мороз и Снегурочка против скуки», 5 января пройдут игры и хороводы, 6 января – новогодняя программа и поздравления от фольклорно- этнографического ансамбля «Истоки».