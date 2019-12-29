РИАМО - 29 дек. В рамках строительства парка «Остров мечты» возведен целый город, и аналога этому сооружению нет нигде в мире, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня под крышей сделан целый город. Реально целый город с кафе, ресторанами, магазинами, кинотеатрами, концертными залами, детскими игровыми аттракционами и так далее. В таком виде он аналога не имеет», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Среди построенных объектов на «Острове мечты» - особняк графа Страхова, дома в деревне Смурфиков. Уже тестируют аттракционы. Открытие запланировано на 29 февраля 2020 года.

По словам Собянина, главная задача – создать нормальную транспортную доступность. Рядом с «Островом мечты» находятся станции метро «Технопарк», «Кожуховская», МЦК «ЗИЛ», недавно построили мост через Кожуховский затон, строится набережная, в планах – еще одна ветка метро, которая пойдет в Бирюлево.

«Остров мечты» - это первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня. Общая площадь объекта - 100 гектаров. Погулять по променаду и ландшафтному парку можно будет бесплатно, а вот за вход в тематический парк придется заплатить. В выходные билет будет стоить от 2,6 тысячи рублей, в будни - от 1,9 тысячи рублей.