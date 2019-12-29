РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. В парке Талалихина в подмосковном Подольске активисты провели танцевальный флешмоб с призывом соблюдать правила дорожного движения, сообщила «РИАМО в Подольске» в воскресенье сотрудница ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Сотрудники группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск совместно с юными танцорами из культурно-досугового центра «Южный» провели профилактическое мероприятие, направленное на привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения.

«Ребята провели флешмоб, посвященный соблюдению правил дорожного движения. Они акцентировали внимание населения на правилах дорожного движения и обязательном использовании световозвращающих элементов в вечернее время суток. В ходе мероприятия юные горожане танцевали в специальных световозвращающих жилетах под музыку «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД». В танцевальном флешмобе приняли участие около 20 человек», - сказала собеседница портала.

Она отметила, что особое внимание уделили вопросу перехода проезжей части пешеходами. Посетителей парка призвали быть внимательными и не перебегать дорогу даже по пешеходному переходу. В завершение мероприятия сотрудники ГИБДД подарили ребятам подарки.