РИАМО - 29 дек. В связи с 85-летием со дня рождения Юрия Гагарина москвичам и гостям столицы устроят Новый год в космическом стиле, празднование пройдет в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 31 декабря по 5 января на центральных улицах будут проходить народные гулянья. Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут вспомнить о великих достижениях и помечтать о новых, весело провести время и сделать красивые фотографии в космическом антураже», - говорится в материале.

На Тверской улице от Козицкого переулка до Столешникова переулка будет расположена тематическая зона «Грезы о земле и небе. 1920-1930-е годы». Организаторы поставят там пятиметровые башни-ракеты из металлических прутьев с особыми механизмами внутри.

Посетители площадки смогут увидеть сквозь каркасы, как движутся различные шестеренки, маятники и другие детали устройств. Также неподалеку появится «Стартовая площадка» с инсталляцией из ракет, готовых к взлету.

Там же пройдут тематические мастер-классы, где участники смогут обшить алюминиевыми и медными пластинами восьмиметровый каркас космического корабля.

На Тверской площади разместится аттракцион-карусель «Космический полет», а на участке от Столешникова переулка до начала Тверской улицы установят инсталляцию «Ракета с Белкой и Стрелкой».

Охотный ряд и Моховую улицу займет тематическая зона «Космическая миссия. 1970-1980-е годы», где расположится 15-метровый тоннель «Космос».

Провести фотосессию гости смогут возле двухметрового арт-объекта «Солнечная система», который будет находиться на Охотном ряду. Объект будет представлен в виде огромной раскрытой книги, на страницах которой размещен трехмерный макет Солнечной системы.

В рамках фестиваля москвичи узнают, какое расстояние отделяет нас от других планет. 12 светящихся навигационных столбов с указателями и информацией о расстоянии от Земли до Марса, Сатурна и других небесных тел установят в центре столицы.

На площадках проекта посетители увидят множество музыкальных выступлений, спектаклей и различных шоу-программ, которые пройдут на четырех сценах, украшенных мерцающими снежинками.