РИАМО – 29 дек. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий для заемщика возможность вернуть часть страховки при погашении кредита, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

«В случае полного досрочного исполнения заемщиком обязательств по договору кредитор <…> обязан возвратить заемщику денежные средства в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой страховщику по указанному договору личного страхования», — говорится в документе.

Законом установлено, что страховка возвращается за вычетом части денежных средств, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого заемщик являлся застрахованным лицом по кредитному договору.