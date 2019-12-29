РИАМО - 29 дек. С запуском Московских центральных диаметров посещаемость приложения «Метро Москвы» выросла более чем на 12%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

За последние 1,5 месяца пользователи построили около 6 миллионов маршрутов. Это одна из самых востребованных функций в приложении.

«В приложении «Метро Москвы» можно посмотреть график прибытия поездов на МЦД, построить маршрут с МЦД и увидеть, где нужно валидировать свою транспортную карту. В приложении есть кнопка «МЦД», по которой можно перейти на страницу диаметров, где содержится подробная информация о новом наземном метро», — говорится в сообщении.

Построить маршрут, рассчитать стоимость поездки и проследить схему списания денежных средств с карты «Тройка» можно на сайте метро в разделе «Схема МЦД».

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» от Одинцова до Лобни и «Курско-Рижский» от Нахабина до Подольска запустили 21 ноября этого года. На двух диаметрах расположены 57 станций.

Уже за первый месяц работы Московских центральных диаметров удалось разгрузить порядка 20 станций столичного метрополитена.

За первый месяц работы МЦД по просьбам пассажиров на двух диаметрах была увеличена до 11 вагонов составность поездов «Иволга», благодаря чему появилось более 1 миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки.