РИАМО - 29 дек. В подмосковной Лобне задержали местного жителя, подозреваемого в совершении убийства на почве неприязни, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 28 декабря на лестничной площадке в доме на Спортивной улице обнаружили труп с ножевым ранением шеи.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1962 года рождения, зарегистрированный в Лобне», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».