РИАМО - 29 дек. Гроб с телом художественного руководителя «Современника», народной артистки СССР Галины Волчек вынесли из здания театра под продолжительные аплодисменты, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Утром в воскресенье родные, друзья, коллеги и обычные москвичи простились с легендой «Современника». Церемонию прощания посетили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, народная артистка РФ, дочь худрука «Ленкома» Марка Захарова Александра.

Катафалк отправится на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны Галины Волчек.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она возглавляла «Современник» с 1972 года. 26 декабря Волчек скончалась в возрасте 86 лет после болезни.

Ранее на смерть Галины Волчек отреагировал президент России Владимир Путин. Он выразил свои соболезнования сыну Волчек Денису Евстигнееву. Глава государства назвал кончину режиссера невосполнимой потерей для отечественной культуры. Путин также охарактеризовал Галину Волчек как уникально талантливого и душевно щедрого человека.