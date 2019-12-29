РИАМО - 29 дек. В столичном «Современнике» завершилась церемония прощания с художественным руководителем театра, народной артисткой СССР Галиной Волчек, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На гражданскую панихиду пришло большое число людей, свободных мест в партере не осталось. Москвичи приносили огромное количество цветов ко гробу легендарного режиссера, букеты приходилось уносить со сцены в отдельное помещение.

Ведущий траурной церемонии, народный артист РФ Сергей Гармаш попросил всех посетителей выйти из зала, чтобы родственники смогли проститься с Волчек наедине.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Она возглавляла «Современник» с 1972 года. 26 декабря Волчек скончалась в возрасте 86 лет после болезни. Похороны худрука «Современника» состоятся на Новодевичьем кладбище.