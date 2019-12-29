РИАМО - 29 дек. Уголовное дело возбудили по факту убийства малолетнего ребенка на востоке Москвы, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 27 декабря в квартире на востоке Москвы было обнаружено тело девочки 2017 года рождения с признаками насильственной смерти в виде механической асфиксии.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - сказала Иванова.

В день обнаружения трупа был задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в совершении убийства ребенка.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.