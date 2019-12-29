РИАМО - 29 дек. В Москве в квартире на улице Борисовские Пруды произошла драка между мужчинами, в ходе которой один человек получил ножевое ранение в грудь, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«27 декабря в 23:04 в службу «02» от граждан поступило сообщение о драке в квартире по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 34-21», - сказал собеседник агентства.

Полицейские, которые приехали на вызов, обнаружили в квартире пострадавшего. Он был госпитализирован в больницу с проникающим колото-резаным ранением груди.

Правоохранители установили, что в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине ранение, а потом скрылся с места происшествия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.