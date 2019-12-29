РИАМО - 29 дек. В этом году около 17 больниц Москвы были усовершенствованы парковки – сделали новые парковочные места и удобную навигацию, что необходимо для комфорта пациентов и их родственников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Изменения в парковочном пространстве первых четырех учреждений произошли в октябре (на территории больницы № 15 имени О.М. Филатова, больницы имени В.В. Вересаева, больницы имени Ф.И. Иноземцева и детской больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского)», - говорится в сообщении.

Еще около 13 крупнейших больниц Москвы работы по благоустройству завершились в декабре. Сделали новые парковочные места и удобную навигацию.

Теперь перед въездом на территорию каждой больницы размещен информационный стенд. Он помогает сориентироваться, как подъехать к нужному приемному отделению и где оставить автомобиль.

Парковки усовершенствовали на территории больницы имени С.И. Спасокукоцкого, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницы имени М.П. Кончаловского, городской клинической больницы № 71 имени М.Е. Жадкевича, больницы имени В.В. Виноградова, городской клинической больницы № 13, больницы имени Л.А. Ворохобова.

Также обновили парковочное пространство на территории городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, больницы имени Д.Д. Плетнева и городской клинической больницы № 17 и на территории трех детских стационаров: больницы имени Н.Ф. Филатова, больницы имени З.А. Башляевой, детской городской клинической больницы святого Владимира.

Индивидуальный подход применяли при организации каждого парковочного пространства. Были учтены все особенности больниц, среди которых - подъездные маршруты к каждому корпусу, расположение зданий и зеленых насаждений, наличие травмпункта или роддома на территории.

При проведении работ были минимально затронуты зеленые насаждения и рекреационные зоны. Также на пути к парковкам и выездам нанесли наземную разметку, чтобы водители могли быстро сориентироваться.

Были разделены места для парковок в зависимости от цели пребывания на территории. Есть места для плановой госпитализации, для посещения или выписки пациентов, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные сотрудники контролируют соблюдение порядка использования парковок.