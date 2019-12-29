РИАМО - 29 дек. В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» организаторы запустили видео-флешмоб, где дети в течение одной минуты рассказывают о Новом годе или космосе, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В социальных сетях «сезонов» опубликовали два видеоролика, в которых дети от трех до десяти лет рассказывают о Новом годе и космосе – в своей неповторимой, непосредственной манере. Приглашаем всех желающих поддержать милый новогодний флешмоб», - говорится в сообщении.

В первом видео ребенок рассказывает о Новом годе, а другое посвящено космическим путешествиям. Эти темы объединяются на фестивале «Путешествие в Рождество», так как в центре столицы встречать 2020 год будут грандиозными шестидневными гуляньями в космическом стиле.

В видео участники могут рассказать, например, как принято отмечать зимние праздники в их семье, о чем они написали в письме Деду Морозу или, скажем, какими качествами должен обладать космонавт.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать видео продолжительностью до одной минуты со своими детьми, внуками, младшими братьями или сестрами, которые будут говорить на эти же темы, и выложить до 7 января включительно с хештегами #ПутешествиевРождество и #НовыйКосмический2020.

В социальных сетях «Московских сезонов» будут опубликованы самые интересные видеоролики, а создатели лучшего выиграют детскую или семейную фотосессию на площадках фестиваля.