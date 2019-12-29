РИАМО - 29 дек. К новогодним праздникам в столичном метро появились тематические поезда, каток и часы обратного отсчета времени до наступления праздника, также в Москве украсили более 6 тысяч автобусов, составов метро, электробусов, трамваев и автомобилей такси, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В Московском метрополитене запустили тематические поезда, посвященные новогодним праздникам. Они ходят по разным линиям метро, например, по Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой. Всего курсируют 20 таких поездов, а также специально оформленный новогодний состав типа «Еж-3» на Таганско-Краснопресненской линии», — говорится в сообщении.

В поездах объявляют станции и поздравляют пассажиров голосами известных российских артистов, среди которых Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, Баста, Вера Брежнева.

На некоторых станциях работают фотозоны, напоминающие ледяные пещеры. Пассажиры могут сделать 3D-фото. Праздничное настроение гостям дарят аниматоры в костюмах героев сказки «Щелкунчик».

В переходе между станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники» работает каток. Он открыт до 15 января с 10:00 до 22:00. Площадка размером 200 квадратных метров покрыта искусственным льдом, есть прокат коньков и шкафчики для хранения вещей.

В северном вестибюле «Курской» появился интерактивный пол. Пассажиры могут пройти по сенсорному экрану размером три на три метра и увидеть, как с каждым шагом меняется изображение. В устройство загружено десять видеороликов на новогоднюю тематику.

На станциях метро появились праздничные плакаты, на турникетах и входных дверях разместили стикеры. К празднику были украшены информационно-справочные стойки «Живое общение», кассовые окна и торговые павильоны.

На некоторых станциях установили часы обратного отсчета времени до наступления Нового года, а также искусственные ели.

С 20 декабря на 18 станциях метро и МЦК работает рождественская почта. Почтовые ящики установлены на информационных стойках «Живое общение».

Новогодние поздравления также размещены на 1 тысяче автобусов «Мосгортранса» и 800 городских остановках. На маршрутах, доставляющих детей на новогодние представления, ребят встречают водители в костюмах Деда Мороза.